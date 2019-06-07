Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:06 — ИА Регнум. 7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) были подписаны соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между компанией «Россети Северный Кавказ» и Республиками Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Это первые в истории Северо-Кавказского федерального округа документы с горизонтом планирования энергетики регионов на 10 и более лет.

«Россети» «Россети» и Северный Кавказ: инвестиции, консолидация, «цифра»

Соглашения подписаны руководителем компании «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым и Главами республик в присутствии полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова и генерального директора холдинга «Россети» Павла Ливинского.

Соглашениями со стороны «Россетей» предусмотрен рассчитанный до 2024 года план инвестиций, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий в СКФО. Власти обязались совместно с энергетиками проводить работу по повышению платежной дисциплины потребителей и стабилизации финансово-экономического состояния отрасли. Кроме того, стороны договорились о консолидации на базе «Россетей» энергообъектов регионов. Предыдущий опыт показал, что переход на единое управление позволит значительно повысить производственные показатели, сократить как капитальные, так и операционные издержки, внедрить в региональном энергохозяйстве передовые технологии.

Глава «Россетей» Павел Ливинский поблагодарил глав регионов Рамзана Кадырова, Владимира Васильева, Юнус-Бека Евкурова, Казбека Кокова и Рашида Темрезова за совместную работу для решения стратегических задач развития энергетики Северного Кавказа. «В ближайшие годы нам предстоит решить все задачи, связанные со снижением потерь, укомплектованию персоналом и спецтехникой, материалами — всем необходимым, что позволит обеспечивать надежное энергоснабжение жителей Северного Кавказа. Проблемы есть, но мы последовательно их решаем: проводим Всероссийские учения энергетиков, расширяем сеть интеллектуальных приборов учета в рамках стратегии цифровой трансформации сетевого комплекса, проектируем новые энергообъекты. И, конечно же, без поддержки руководства региона мы не сможем эффективно реализовывать эти проекты. Сегодня мы подписали соглашения с конкретными действиями и ответственностью сторон, которые позволят нам, подчеркну, без увеличения нагрузки на потребителя решить все проблемы и выйти из кризиса. Уже к 2023 году сетевой комплекс Северного Кавказа выйдет на такой же уровень надёжности и стабильности, как и в других регионах нашей страны. У нас всё получится, потому что мы единая команда!» — подчеркнул Павел Ливинский.

В свою очередь полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников заявил: «Сегодня очень важный день для Северного Кавказа. «Россети» и регионы провели беспрецедентную работу. В рамках Стратегии развития топливо-энергетического комплекса России подготовлен комплексный план развития электроэнергетики региона нашего округа. Сегодня подписаны соглашения, которые дают старт этой работе, наконец позволяющей решить тот комплекс сложностей, который сложился в электроэнергетике региона. Я благодарю «Россети» за очень активную работу. Я уверен, что совместными усилиями мы приведём в порядок сетевой комплекс Северо-Кавказского федерального округа».