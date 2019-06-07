Киев, 7 июня, 2019, 16:50 — ИА Регнум. На Украине все нелегальные игральные заведения работают на основании правительственного письма. Об этом 7 июня заявил в Верховной раде во время «Часа вопросов правительству» внефракционный депутат Борислав Береза.

Азартные игры

«17 мая в этом зале я спросил премьер-министра Гройсмана: «Что происходит с отзывом письма минфину, на основании которого работают почти все незаконные игровые заведения на улицах Украины?». Когда я обратился к нему, он сказал, что ничего об этом не знает и спросит министра финансов Украины. После этого прошло много времени, сегодня уже 7 июня», — напомнил Береза.

Он сообщил, что наличие правительственного письма подтвердил замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян.

«Господин Троян подтвердил, что именно на основании этого письма правоохранители не могут закрывать игровые заведения. Деньги идут в карманы предпринимателям, которые не платят налоги. Люди разоряются, разрушаются семьи. Я не вижу никаких действий со сторон кабмина… Хочу знать, отозвали ли это письмо или ждать пока вообще уберут правительство, только тогда начнутся какие-то движения?» — задал вопрос Береза.

В свою очередь первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подтвердил, что правительство уже три года не занимается проблемой теневого игрального бизнеса, в котором вращаются сотни миллионов долларов.

«Это важный вопрос не только теневой экономики, но и социальной сферы… На сегодня законодательство не внесено даже в сессионный зал… В данной отрасли теневой бизнес составляет сотни миллионов долларов», — признал Кубив.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года на Украине действует официальный запрет на азартные игры, связанные с уплатой и получением игроком денег. В 2011 году Верховная рада запретила интернет-казино, независимо от страны нахождения сервера. Несмотря на это в стране процветает игорный бизнес процветает. На украинском игровом рынке монопольное положение занимает «Украинская национальная лотерея» (УНЛ), которой принадлежат около 80% «точек», «Космолот», «Фаворит-спорт», «Лото Пари-Матч», «Золотой кубок».

Напомним, согласно выписке из реестра юридических лиц, УНЛ принадлежит гражданину Британии Майклу Джону Фогго, проживающему в Гонконге. По данным СМИ, конечные бенефициары УНЛ — соратники экс-президента Петра Порошенко: депутаты от Блока Петра Порошенко Александр Третьяков, Глеб Загорий, а также экс-глава Администрации президента Борис Ложкин.

Ранее, в 2018 году, министр финансов Украины (в настоящее время глава совета национальной безопасности и обороны) Александр Данилюк заявил, что деньги, которые Украина может получить от легализации лотерей, заложены в бюджет на 2018 год.

Он сообщил, что законопроект о легализации игорного бизнеса давно находится в парламенте, но парламентская коалиция (БПП и «Народный фронт») его не принимают.