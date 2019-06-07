Рим, 7 июня, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Каждый год в Средиземном море появляется более 570 тысяч тонн пластика, передает информагентство Askanews в пятницу, 7 июня, со ссылкой на данные Всемирного фонда охраны природы.

Пластиковые отходы

В пересчете на пластиковые бутылки каждую минуту в море выбрасывают 33 800 таких бутылок, отмечают эксперты фонда.

Если ситуация не изменится, к 2050 году уровень загрязненности Средиземного моря в сравнении с нынешними показателями вырастет вчетверо, заявили также представители организации.