Москва, 7 июня, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» начала подводить рейтинг самых популярных треков пользователей в новой музыкальной видеопередаче «Шнур». Первый выпуск опубликован в сообществе VK Music.

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Ведущим шоу выступает Константин Сидорков, директор по работе с партнерами во «ВКонтакте». Он будет приглашать известных артистов в свою машину, чтобы те с помощью подключенного с помощью кабеля смартфона слушали и обсуждали музыкальный выбор интернет-пользователей. Также ведущий будет рассказывать о списке из 10 треков, наиболее популярных у слушателей в социальной сети.

В первой передаче гостями Константина Сидоркова стали участники поп-группы «Дискотека Авария». Они обсудили с ведущим современную музыку и поучаствовали в викторине: их попросили соотнести комментарии интернет-пользователей с определенными треками. Самым популярным треком по мнению пользователей «ВКонтакте» стал трек «Грустный дэнс» украинской поп-группы Artik & Asti.

Музыкальный чарт «Шнур» будет выходить в первую неделю каждого месяца.

«ВКонтакте» недавно запустил сервис, помогающий школьникам оперативно узнавать результаты Единого государственного экзамена в своем мобильном приложении и делиться ими с другими пользователями.

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