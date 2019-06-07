Нью-Йорк, США, 7 июня, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер подозревает, что киноляп с появлением бумажного стакана в кадре одного из эпизодов проекта произошел из-за ее коллеги Кита Харингтона. Актриса высказала предположение в эфире шоу Конана О’Брайена.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США Софи Тёрнер в роли Сансы Старк

По мнению актрисы, отличительной чертой Кита Харингтона (исполнителя роли Джона Сноу в сериале) является лень, поэтому она не удивлена тому, что он мог забыть убрать за собой бумажный кофейный стаканчик из Starbucks, который многие зрители заметили в четвертой серии финального сезона «Игры престолов». Софи Тернер также отметила, что Кит в этой сцене находился рядом с Эмилией Кларк, исполняющей роль Дейенерис Таргариен, что еще раз доказывает его вину.

Стаканчик находился на столе перед Дейенерис Таргариен во время праздничного пира в средневековом замке, поэтому его появление вызвало недовольство и удивление поклонников произведения. По словам исполнительницы роли Сансы Старк, она чаще сталкивается с разговорами об этом киноляпе, чем с обсуждением финала сериала. Интернет-пользователи после выхода серии «Последние из Старков» придумывали множество теорий относительно появления сети Starbucks в вымышленном фэнтези-мире, а канал HBO позже извинился за инцидент, превратив его в шутку.

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Ранее стало известно, что актер Кит Харингтон в конце мая 2019 года оказался в оздоровительной гостинице из-за сильного стресса после окончания «Игры престолов» и проблем с алкоголем.

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