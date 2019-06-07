Ростов-на-Дону, 7 июня, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Город-миллионник Ростов-на-Дону, считающийся столицей Южного федерального округа, превратился в помойку. На это указала депутат Законодательного собрания региона Екатерина Стенякина («Единая Россия»), опубликовав пост в своём Instagram 7 июня.

Цитата из м/ф Незнайка на Луне. Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Бездомные

По словам народной избранницы, в течение нескольких дней недавно ставший пешеходным переулок Соборный облюбован бомжами. Информацию об этом Стенякина сопроводила подтверждающим фотоснимком.

«Великолепная пешеходная зона, на обустройство которой были потрачены федеральные, региональные и муниципальные деньги. Отремонтированы фасады зданий. Бизнес вкладывает деньги, создавая места для досуга ростовчан и гостей города. Тут начали проводиться флешмобы, ярмарки. Рядом завершается реставрация главного храма Ростова-на-Дону. И вдруг эта красота стала превращаться в опасное место, место скопления асоциальных людей, которые живут прямо здесь. Вчера я насчитала на этих лавочках восемь человек. Они тут спали, ели, переодевались и ещё много чего делали, о чем я писать не хочу», — поделилась депутат.

По её словам, подобная ситуация происходит и в благоустроенных недавно переулках Семашко и Газетном.

«Не поленилась, позвонила 102, вызвала полицию. Попросила навести порядок в центре Ростова. Да, приехала патрулька, но сегодня картина повторяется. К сожалению, ни вчера, ни сегодня на «горячую линию» ГУ МВД по Ростовской области я дозвониться не смогла», — указала Стенякина.

Через социальную сеть народная избранница просит донскую полицию навести порядок в центре города.

«О каком развитии города, привлекательности для гостей и туристов, развитии бизнеса, безопасности можно говорить, если центр города превращён в грязную лежанку?» — напоследок задалась вопросом Екатерина Стенякина.

https://www.instagram.com/p/ByaKKfbHAhL/

Стоит отметить, что только установка фонарей в переулке Соборном обошлась в 3,7 млн рублей, благоустройство — почти в 1 млн рублей.

Ранее по теме: Часть переулка Соборного в Ростове-на-Дону благоустроят за 900 тыс. рублей