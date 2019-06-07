Москва, 7 июня, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Учёные Курчатовского института успешно завершили один из этапов модернизации тороидальной установки для магнитного удержания плазмы (токамак Т-15МД), сообщает 7 июня пресс-служба института.

Www.nrcki.ru Термоядерная установка «Токамак Т-15»

«Самые сложные этапы — сборка электромагнитной системы, сборка вакуумной камеры высотой 3,5 м и обеспечение её герметичности, наконец, установка индуктора — позади. Чуть позже мы полностью закроем камеру для вакуумной откачки. К концу текущего года мы подключим установку ко всем внешним коммуникациям. В следующем году планируется осуществить физический пуск установки», — сообщил научный руководитель Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Пётр Хвостенко.

В центр токамака специалисты поместили 12-тонный индуктор, который инициирует плазменный разряд в камере мегаустановки. Ожидается, что раскаленная плазма поселится в «сердце» новой отечественной установки в конце 2020 года, благодаря чему удастся решить целый ряд важных фундаментальных и прикладных задач.

В частности, учёные планируют решить проблему управляемого термоядерного синтеза. Отмечается, что сегодня существует всего несколько решений этой задачи, а наиболее перспективным является использование магнитного поля для удержания высокотемпературной плазмы в камере токамака. Такие установки впервые в мире были созданы в 1950-х годах в Курчатовском институте. Это способ используется и в новейшей отечественной установке, создаваемой на базе Курчатовского института совместно с Росатомом.

Среди фундаментальных задач, которые можно решить с помощью токамака как мегаустановки, — изучение физики плазмы — самого сложного и непонятного состояния вещества. В новейшей Курчатовской установке Т-15МД плазма будет нагреваться до 30−50 млн °C.

Учёные рассчитывают, что получить новые прорывные результаты им помогут уникальные характеристики токамака: достаточно низкое аспектное соотношение, то есть отношение величины большого радиуса плазменного шнура к малому радиусу. Такое свойство позволит исследователям получить высокое давление плазмы. По словам Петра Хвостенко, низким аспектным отношением и одновременно магнитным полем в 2 Тл не обладает на данный момент ни один другой токамак в мире.

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