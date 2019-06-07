Москва, 7 июня, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Всю неделю нефтяной рынок чувствовал на себе нестабильность, реагируя на внешние факторы равными скачками в две стороны, образуя определенную флетовую зону неопределенности. То есть на нефтяном рынке практически баланс сил между покупателями и продавцами, которые каждый день менялись местами, создав торговый диапазон в зоне $60−63 за бочку нефти марки Brent и $51−54 за нефть WTI, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На закрытии недели нефтяные котировки немного восстановились до верхней границы диапазона по двум маркам, на благоприятных новостях о том, что господин Трамп заявил, что достигнут прогресс в переговорах по вопросам безопасности границы с Мексикой.

«Угроза президента США навязать Мексике новые тарифы в конце прошлой недели привела к тому, что цены на энергоносители стремительно летели вниз, отчасти потому, что США являются основным импортером мексиканской нефти. Инвесторы и трейдеры также сосредоточены на предстоящей встрече ОПЕК и ее союзников», — отметила эксперт.

Подобная напряженность не дает возможности инвесторам в полную силу перейти на сторону покупателей и возобновить бычий тренд. Однако консолидация у верхней границы диапазона говорит о положительных настроениях участников рынка.

«До закрытия недели можно будет увидеть небольшую коррекцию до уровня $61,50 по нефти марки Brent с дальнейшим уходом вверх после выходных. West Texas Intermediate может протестировать цену $52,70 за баррель и также открыться ростом в понедельник, 10 июня», — полагает Ланис.

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