Южно-Сахалинск, 7 июня, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ существенно увеличило количество мест для свободного вылова лосося в Сахалинской области. Об этом на своих официальных страницах в соцсетях сообщил врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

Джон Сингер Сарджент. Лосось на камнях. 1901

Соответствующий приказ был выпущен Минсельхозом ещё 23 мая, но официальную регистрацию в Минюсте получил только 5 июня.

Ранее Лимаренко неоднократно высказывал недовольство существующими ограничениями на вылов рыбы для жителей островного региона. «Как назвать ситуацию, когда для жителей региона, окруженного морем и лидирующего в рыбной отрасли по добыче и переработке, есть ограничения на вылов рыбы? На мой взгляд, это несправедливость», — отметил врио губернатора.

В январе 2019 года эту тему Лимаренко поднимал на встрече с руководством Росрыболовства в Москве. «К сожалению, сейчас далеко не все островитяне могут позволить себе купить свежую рыбу в магазинах или даже на рынке, но их выручает рыбалка. Однако по вылову лососевых, в частности, горбуши существуют ограничения. Считаю, что нужно разрешить свободный вылов для собственного потребления — это станет важным шагом к решению проблемы обеспеченности населения свежей рыбой», — цитирует слова Лимаренко на встрече сахалинская телекомпания АСТВ.ру.

По мнению Лимаренко, приказ Минсельхоза стал первым шагом по устранению несправедливости. «Раньше ловить лососевых на удочку можно было только по путевке. Места для рыбалки по путевке можно было пересчитать по пальцам. Работа с Росрыболовством, которую мы ведем с января, дала результат: Минсельхоз утвердил более 40 мест для свободного вылова лососей, теперь они есть почти везде на островах — в 15 муниципалитетах. Давайте посмотрим, как это будет работать на практике!» — отметил он.

Врио губернатора также попросил жителей Сахалинской области сообщать ему о возможных проблемах по реализации приказа.

https://www.instagram.com/p/ByZU3-Lnp3o/?utm_source=ig_web_copy_link

Правительство Сахалинской области 7 июня уточнило, что в июле, когда начнётся промысел тихоокеанских лососей, для любительского рыболовства планируется открыть 44 места, в том числе — пролив Красноармейский и морское побережье на отдалении от устья реки Мерея в Корсаковском городском округе, в районе поселка Музьма в Охинском городском округе и других местах. Жители получат право вылова до трех экземпляров рыбы или до пяти кг в сутки.

По данным областных властей, в 2018 году сахалинские рыбаки добыли более 126 тысяч тонн тихоокеанских лососей — всего 0,1% от общего объема добытых биоресурсов. «Эти цифры свидетельствуют о том, что деятельность рыбаков-любителей не может нанести ущерба природным запасам», — говорится в официальном сообщении правительства Сахалинской области.