Минск призвал «не ползать на коленях», РФ направила ноту США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Россия готовит заявление по Косово;
- Лукашенко призвал не орать и не ползать на коленях;
- Швеция и Британия сформируют силы быстрого реагирования;
- Крейсер США едва не столкнулся с кораблём России;
- В Астраханской области началась предвыборная гонка.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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