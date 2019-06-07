Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует организовать турнир в России. Об этом 7 июня сообщил журналистам гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

(сс) Andreas Arcabic UFC

По словам Дмитриева, турнир состоится в Москве 9 ноября. На нём будет много интересных боёв и много российских спортсменов.

«Мы стали развивать UFC в России. Сейчас идёт большой поток новых талантливых российских спортсменов, которые, как мы видим, обретают большую известность на мировой арене», — добавил Дмитриев.

Напомним, предыдущий турнир UFC в России прошёл в апреле в Санкт-Петербурге.

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