Москва, 7 июня, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Вряд ли твиттер-заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что в ухудшении отношений между Россией и США виноват спецпрокурор Роберт Мюллер, что-то изменит в текущих политических взаимоотношениях между странами. Это всего лишь маленький эпизод из многосерийного фильма о давлении Америки на Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM PR-директор ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра мышцей

«Холодный душ реальности пролился на РФ 20 лет назад, когда случились натовские бомбардировками Югославии и уничтожение государственного устройства союзного государства на Балканах. Дальше — больше.

Разрастание НАТО, выдавливание из младоевропейских стран вектора на сотрудничество с Россией, создание военных баз в подконтрольных Польше и Румынии под видом прикрытия от неизвестных врагов», — пояснил эксперт.

Но и этого «западному другу и партнеру» оказалось мало. За 15 лет США сделали колоссальные инвестиции в политическую инфраструктуру Украины, они осуществили раскрутку термина «голодомор» и даже хотели открыть музей НАТО в Севастополе.

По его мнению, это не просто факты, которые забыть российской стороне невозможно, это фактически кульминационная серия фильма реализованных действий, чтобы «экономика России была разорвана в клочья».

«Президенты США сменяют друг друга, навязывая дружбу новым странам, но настоящих друзей у заокеанской державы пока не прибавилось. С ней дружат, чтобы не рассориться и не попасть на место Ливии или Ирака.

Информационные войны англосаксонского мира с неугодными государствами пора также закачивать. Мир очень хрупок, и конструктивное взаимодействие США с другими державами пойдет на благо безопасности и развитию мировой торговли», — высказал своё мнение Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения между США и Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы американского президента.

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