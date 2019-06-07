Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Развитие современных геоинформационных сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволит Сбербанку осуществлять мониторинг строящихся жилых, коммерческих, промышленных объектов, финансируемых за счет кредитных средств. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

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Взаимодействие в этой сфере обеспечит соглашение, подписанное Сбербанком и Роскосмосом на полях Петербургского международного экономического форума — 2019. Уполномоченным представителем для организации взаимодействия со стороны Роскосмоса выступила компания «Терра Тех» — дочернее общество «Российских космических систем» и разработчик решений в области ДЗЗ.

Отмечается, что использование геосервисов обеспечит автоматизацию различных процессов в банке, а также облегчит создание целого спектра цифровых продуктов для экосистемы Сбербанка.

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