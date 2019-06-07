Грозный, 7 июня, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер парламента республики Магомед Даудов опровергли слухи о размолвке, которая якобы произошла между ними. В Instagram появилось совместное видео, в котором Кадыров заявил, что разрыва отношений между друзьями нет и не будет.

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

«Успокойтесь, друзья! Не дождётесь», — ответил чеченский лидер тем, кто утверждает, что Даудов якобы выведен из «первого круга Кадырова» и появляется вместе лишь по необходимым поводам.

В ответ на эти слова Даудов подтвердил:

«Мы вместе на пути Ахмата-Хаджи Кадырова, и меньше слушайте сплетни и слухи».

Напомним, в последние дни в ряде СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что Даудов может сменить Кадырова на посту главы Чечни. В частности «СКФО-Телеграф» написал, что спикер парламента появляется лишь на «вторичных мероприятиях», отсутствуя на серьезных встречах. Кроме того, сообщалось, что в скором времени якобы Кадыров перейдет на другую работу, ему подыскивают место в одной из федеральных структур.

На это сам Кадыров тут же откликнулся постом в своем телеграм-канале, пошутив, что «его без него в очередной раз женили»:

«Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются».

По словам чеченского лидера, он — «раб Аллаха и слуга своего народа». Посты выше этих ему не нужны, заявил Кадыров.

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