Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готов подписать указ о стратегии развития в области искусственного интеллекта. Об этом он заявил 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Мартица

Путин отметил, что мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта к 2024 году вырастет почти в 17 раз и достигнет объема порядка 0,5 трлн долларов.

Россия подготовила национальную стратегию развития в области искусственного интеллекта с участием отечественных высокотехнологичных компаний, сообщил президент РФ.

«Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время. Детальный план действий будет интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика», — пояснил Владимир Путин.

Напомним, 30 мая президент РФ заявил, что Россия должна выйти на передовые позиции в области искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что степень развития искусственного интеллекта определяет место страны в мире, а монополист в этой сфере «станет властелином мира».

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