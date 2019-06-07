Штутгарт, Германия, 7 июня, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала изображение нового кроссовера GLB. Об этом сообщает издание Autonews.

Autonews.ru Новый кроссовера Mercedes GLB

Новинка будет конкурировать на рынке со своими соотечественниками — Audi Q3 и BMW X1.

На тизере можно разглядеть силуэт будущего авто и задние фонари. Через открытую дверь машины светится цифровая приборная панель.

Сообщается, что новый кроссовер будет иметь переднеприводную платформу MFA — такую же, что и у Mercedes A-Class и Mercedes GLA-Class. Машину снабдят пневматической подвеской и адаптивными амортизаторами. В салоне у GLB появятся три ряда кресел и семь посадочных мест. Причём второй ряд может складываться в пропорции 40:20:40. Стоит отметить, что новое авто будет иметь полуавтономную систему управления, которая позаимствована у S-Class. Какой агрегат получит серийная версия новинки, не сообщается.

Представят серийную версию новинки до конца лета 2019 года.

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