Киев, 7 июня, 2019, 15:16 — ИА Регнум. С 2013 года правительство Украины и Верховная Рада не выделяют средства на техническое переоснащение и модернизацию государственных шахт. Об этом 7 июня заявил в Верховной раде во время «Часа вопросов правительству» первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Верховная Рада Украины

«Премьер-министр, комитеты Верховной рады соответствующего направления неоднократно заслушивали вопросы относительно технического переоснащения отрасли. С 2013 года финансирование технического переоснащения (госшахт — ред.) не проводилось», — сказал Кубив.

По его словам, за последние пять лет власти довели угольную отрасль до «критического состояния».

«В подчинении минэнергоугля только одна шахта — это 3%, она работает 30 лет с начала угледобычи. Термин эксплуатации шести шахт (18.2%) составляет от 30 до 50 лет. У 15 шахт (45,5%) термин эксплуатации 50−70 лет, а у 11 шахт (30,4%) — более 70 лет. Государственный сектор угольной отрасли Украины находится в критическом состоянии», — добавил Кубив.

Он сообщил, что на Украине работает 33 шахты, износ производственных фондов которых составляет 61%.

«Угольная отрасль — одна из базовых отраслей экономики Украины. Цена, эффективность и рынок зависят от модернизации шахт, которые у нас есть. В Украине на подконтрольной (правительству) территории по состоянию на 1.1.2019 года запасы угля эксплуатирует 33 шахты общей производственной мощностью 11,7 млн. тонн. В отрасли шахтный фонд крайне устаревший. Износ основных фондов на 1.1.2019 года — 61%», — подытожил Кубив.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент Владимир Зеленский провел первое совещание в Совете безопасности и оборон Украины. Заседание созвали после недавней аварии на шахте «Лесная» во Львовской области, где погибли двое горняков.

«Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали. Эти «корни» — безответственность, бесхозяйственность и коррупция. Цена вопроса очень велика — безопасность и благосостояние наших людей», —сказал Зеленский.

Он напомнил, на Украине добыча угля обвалилась на 47% после потери части Донбасса. Зеленский констатировал, что за последние годы правительству так и не удалось диверсифицировать поставки энергоресурсов.

«Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра — лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», —призвал Зеленский.