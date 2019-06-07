Иркутск, 7 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»). Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в Следственном комитете РФ.

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По данным ведомства, министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области нет. Однако он не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. В силу занимаемой должности он «способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины».

Расследование продолжается. Органы предварительного следствия добиваются заключения чиновника под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду задержали в московском аэропорту Шереметьево, стало известно 6 июня. По версии следствия, сплошная санитарная рубка в заказнике «Туколонь» на площади около 120 га причинила ущерб лесному фонду РФ, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира на общую сумму порядка 748 млн рублей.