Ярославль, 7 июня, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В Ярославле изменится расчет платы за отопление в многоквартирных домах, в которых не стоят общедомовые приборы учета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению предполагается изменить с 1 октября 2019 года. Изменения вводятся в соответствии с постановлением правительства Ярославской области.

Мэрия Ярославля Прибор учета

«Если раньше нормативы на отопление были едиными для всех многоквартирных домов в Ярославле, то теперь они будут зависеть от этажности жилого дома и года постройки. Для одно‑ и двухэтажных домов, построенных до 1999 года, норматив на тепловую энергию будет выше. Соответственно произойдёт увеличение платы за отопление», — разъяснили в мэрии Ярославля.

Повышение коснется 674 жилых домов, в которых не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Это одно‑ и двухэтажные постройки. В процентом соотношении рост отопления составит от 14 до 38%, в зависимости от котельной, которая отапливает указанное жилье. Если брать абсолютные цифры, то в мэрии приводят расчет, исходя из квартиры площадью 54 квадратных метра двухэтажного дома. За месяц ярославец, проживающий в таком жилье, будут платить больше на 1100−1500 рублей.

«Гражданам, у которых рост размера оплаты коммунальных услуг после введения новых нормативов превысит 22% ежемесячного совокупного дохода семьи, предоставляются меры социальной поддержки в виде субсидии на оплату коммунальных услуг», — уточнили в мэрии Ярославля.