Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Перемены в мировой экономике требуют пересмотра роли доллара, который США превратили в инструмент давления на все прочие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 7 июня в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Он отметил, что институты мировой финансовой системы были созданы десятки лет назад, однако теперь появились новые экономические центры, выросла роль региональных валют, изменился баланс сил и интересов. Столь глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций и переосмысления роли американского доллара, сказал российский лидер.

Он добавил, что доллар в качестве мировой резервной валюты стал для страны-эмитента инструментом давления на других. В этом, по мнению Путина, американская сторона делает ошибку, так как подрывает собственные преимущества из-за падения доверия к доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил о впадении в крайность Соединенных Штатов, которые распространяют свою юрисдикцию в экономической сфере на весь мир.