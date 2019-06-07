Вашингтон, 7 июня, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский смартфон

Таким образом, люди, купившие новые смартфоны Huawei, не найдут в них приложений Facebook, WhatsApp и Instagram. Этот будет касаться всех смартфонов, вышедших с завода после вступления запрета в силу. Отмечается, что в Facebook не стали сообщать журналистам информацию о том, когда было принято решение о запрете.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Google приостановила сотрудничество с Huawei. Эксперты сообщили, что после этого китайский производитель сможет использовать в новых смартфонах только публичную версию ОС Android, при этом ему не будут доступны патентованные приложения Google, в том числе Google Play.