Москва, 7 июня, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Большинство жителей России выступают против проведения гей-парадов на территории страны. Результаты социального опроса опубликованы на сайте «Фонда общественного мнения» 7 июня.

Гей-парад

Полученные данные показали, что 81% граждан не хотели бы видеть гей-парады на улицах своих населенных пунктов. В 2012 году этот показатель был ниже — 67%. Среди противников мероприятия 16% респондентов против проведения гей-парадов по личным причинам, еще 11% считают такие демонстрации пропагандой нетрадиционных отношений, 10% — неприличным и аморальным явлением. По 9% опрошенных уверены, что гей-парады развращают молодежь и что нетрадиционную ориентацию не следует публично демонстрировать, 8% считает нетрадиционную ориентацию извращением.

Больше половины опрошенных (51%) уверены, что сексуальная ориентация является личным выбором человека, в то время как 34% считают, что это врожденная характеристика. В окружении 78% участников опроса нет представителей сексуальных меньшинств.

51% респондентов считает, что представителям сексуальных меньшинств необходимо скрывать от других свои предпочтения.

Опрос проводился 1−2 июня на территории 104 населенных пунктов России, в нем участвовали 1500 человек.

В апреле 2019 года Левада-центр проводил социологическое исследование об отношении граждан РФ к ЛГБТ-сообществу. По данным исследования, 47% опрошенных уверены, что представители сексуальных меньшинств должны иметь в обществе те же права, что и остальные граждане.

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Напомним, что в июне во многих странах традиционно проходят гей-парады в рамках так называемого «месяца гордости» ЛГБТ-сообщества. В штате Колорадо (США) в рамках этого губернатор запретил использовать репаративную терапию для изменения сексуальной ориентации жителей штата.

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