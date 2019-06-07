Париж, 7 июня, 2019, 14:54 — ИА Регнум. За первый квартал 2019 года Groupe PSA реализовала во всём мире 886 402 новых машины, что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщается в годовом отчёте французской автомобилестроительной компании.

Groupe PSA

Небольшой рост продаж машин Groupe PSA наблюдается только в Европе. С января по март 2019 года там было реализовано 783 452 автомобиля, что на 12 494‬ больше, чем за такой же период 2018 года. Таким образом, рост продаж в Европе составил 1,6%.

Самые плохие результаты продаж на Ближнем Востоке и в Африке, где падение продаж бренда составило 81%.

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