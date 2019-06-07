Челябинск, 7 июня, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Руководство Челябинской области сможет рассчитывать на помощь в борьбе за сокращение в Челябинске объёма вредных выбросов. Соответствующие соглашения были подписаны 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Цитата из мф Это Совсем не про то. Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Загрязненный воздух

Свои подписи под документами поставили представители правительства региона, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором, а также такими промышленными предприятиями как «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «Промрекультивация» и «Завод «Минплита».

Примечательно, что с одной стороны выступали три государственных органа, а с другой — каждое из указанных промышленных предприятий. По соглашениям, «Минплита» и «Промрекультивация» снизят к 2024 году объёмы выбросов на 24%. Так, «Промрекультивация» направит в 2019 и 2020 годах более 270 млн рублей на охлаждение очагов зон самонагревания в Коркинском угольном разрезе. Это даст возможность уменьшить к 2024 году объёмы выбросов от эндогенных пожаров на тысячу тонн в год.