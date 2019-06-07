Тверь, 7 июня, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий подписано между Тверской областью и компанией «1С» 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. Соглашение предполагает, в частности, реализацию мер по повышению эффективности системы государственного управления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области ПМЭФ-2019

«За счёт внедрения облачных систем мы планируем стандартизировать и унифицировать процессы управления финансово-хозяйственной деятельностью органов власти и государственных учреждений региона. Это позволит в два раза сократить бумажный документооборот и расходы на содержание IT-инфраструктуры, обеспечить оперативное получение достоверной информации о реализации в регионе важнейших проектов и программ», — отметил Игорь Руденя.

«Практика показывает, что современные централизованные «облачные» системы позволяют обеспечить руководство региона актуальными и достоверными данными для принятия качественных и оперативных управленческих решений», — подчеркнул Борис Нуралиев.

В рамках соглашения также предусмотрено обследование системы управления организацией питания в школах и детских садах, учёта лекарственных препаратов в медицинских организациях.

Кроме того, компания «1C» примет участие в реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»: речь идет о разработке программ подготовки IT-специалистов, обучении новым компетенциям преподавателей учебных заведений региона. Студенты тверских вузов получат возможность проходить практику в организациях-партнёрах компании «1С».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня, в рамках второго дня деловой программы Петербургского международного экономического форум, а губернатор Игорь Руденя подписал соглашения о сотрудничестве региона с государственными корпорациями «Роскосмос» и «Ростех», «ВЭБ.РФ», а также провел встречу с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. На которой обсудил вопрос строительства в регионе Центра ядерной медицины.