Одинцово, Московская область, 7 июня, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Совет депутатов Одинцовского городского округа Московской области избрал главой округа Андрея Иванова, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM.

Odin.ru Андрей Иванов

Глава муниципального образования избран сроком на пять лет.

Иванов Андрей Робертович с 2014 года руководил Одинцовским районом Подмосковья. В 2019 году в результате административной реформы произошло объединение Одинцовского района, города Одинцово и города Звенигород в Одинцовский городской округ.

Ранее прошли выборы в Совет депутатов городского округа Одинцово.

Как сообщало ИА REGNUM, в городском округе Одинцово немало противников объединения. Недавно на митинг в Барвихе пришло около 500 человек. Протестные настроения также сильны в Звенигороде.