Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Современная модель экономических отношений находится в кризисе, а решение проблем отодвигается в будущее. Об этом заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума на открытии ПМЭФ 2019

Путин отметил, что формально за последнее время рост глобальной экономики находился на уровне 3%.

«Но на наш взгляд — и лидерам государств, и всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель экономических отношений, к сожалению, находится в кризисе. Этот кризис носит всеобъемлющий характер, проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что после окончания Холодной войны и включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась.

«Доминириующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции — назовем ее евроантлантической — стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль», — добавил Путин.

Тем не менее, по его словам, этот период, когда главным драйвером нарекли мировую торговлю, по историческим меркам оказался недолговечным, и его механизмы уже не срабатывают.