Путин: мировая модель экономических отношений оказалась в кризисе
Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Современная модель экономических отношений находится в кризисе, а решение проблем отодвигается в будущее. Об этом заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
Путин отметил, что формально за последнее время рост глобальной экономики находился на уровне 3%.
«Но на наш взгляд — и лидерам государств, и всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель экономических отношений, к сожалению, находится в кризисе. Этот кризис носит всеобъемлющий характер, проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что после окончания Холодной войны и включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась.
«Доминириующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции — назовем ее евроантлантической — стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль», — добавил Путин.
Тем не менее, по его словам, этот период, когда главным драйвером нарекли мировую торговлю, по историческим меркам оказался недолговечным, и его механизмы уже не срабатывают.