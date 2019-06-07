Москва, 7 июня, 2019, 14:37 — ИА Регнум. С утверждением президента США Дональда Трампа об ухудшении отношений с Россией трудно не согласиться. Ухудшение отношений двух стран началось задолго до расследования Роберта Миллера и даже до выборов, на которых победил Трамп, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Более того, можно вспомнить, что сам Трамп активно обыгрывал идею улучшения отношений с Россией в ходе своей предвыборной кампании. Впрочем, судя по тому, что он не узнал свой собственный подарок британской королеве, сделанный год назад, у него могут быть провалы в памяти. Тогда он вполне мог забыть и попытки «перезагрузки» времён Обамы», — напомнил эксперт.

Более того, надо признать, что Трамп в своей политике менее антироссийски действует — он портит отношения со всеми в равной степени — с Китаем, ЕС, Турцией, Мексикой, Канадой, Венесуэлой, Ираном. Так что на этом фоне Россия может себя чувствовать неотъемлемой частью мирового сообщества.

«Возможно, его примирительная риторика в адрес России вызвана тем, что ухудшить отношения двух стран уже довольно трудно, а ему нужна интрига, сюжет», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения между США и Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы американского президента в 2016 году.

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