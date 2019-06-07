Лондон, 7 июня, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант покупки сразу двух футболистов итальянской «Сампдории». Об этом сообщает Football Italia.

Www.arsenal.com Эмблема футбольного клуба «Арсенал»

Отмечается, что «Арсенал» интересуется защитником Йоакимом Андерсеном и полузащитником Деннисом Праетом. Причём за двух игроков «канониры» могут заплатить €45 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Андерсен сыграл в 32 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. На счету Праета два гола и три передачи в 34 играх.

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