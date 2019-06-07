Москва, 7 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Первый вице-премьер министр РФ Антон Силуанов, должно быть, просто не понимает, как непросто обстоят в РФ дела с предпринимательской деятельностью, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 7 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова чиновника о том, что власти РФ развратили большую часть предпринимателей.

Stolypinsky.club Владислав Жуковский

«Эту чушь произносит человек, который с момента окончания университета протирал штаны на государственной службе, — сказал Жуковский. — Изучите биографию Силуанова — он с 1990-х годов на государственной службе. Начинал ещё при Ельцине. Он в одном и том же ведомстве с 1990-х годов! Человек вообще другой жизни не видел и никогда не соприкасался с жизнью рядового гражданина РФ. Он, скорее всего, не представляет, что такое малый и средний бизнес, что такое предпринимательская деятельность и как сегодня вынуждены банально выживать, сводить концы с концами индивидуальные предприниматели».

В связи с этим Жуковский обратил внимание Силуанова на то, что внутренний платёжеспособный спрос в России падает шестой год подряд. Аналогичным образом обстоит дело с розничным товарооборотом и реальными доходами населения.

«Чем развратили-то? Тем, что у нас только 2018 году количество закрывшихся предприятий превысило количество открывшихся (по данным FinExpertiza, в России за 2018 год было открыто 290 тыс. 288 предприятий, а прекратили свою деятельность — 622 тыс. 111 компаний, — прим. ИА REGNUM ), — сказал Жуковский. — Более того, 95% всех уголовных дел против бизнеса — это заказные дела. Или предпринимателей развратили тем, что в стране недоступный кредит для малого и среднего бизнеса?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, сказанным им на площадке Петербургского международного экономического форума, среди российских предпринимателей распространен «нигилизм». Кроме того, министр убеждён в том, что «мы большую часть предпринимателей развратили».

«Они сейчас считают — не буду вкалывать, пока не будет преференций, — заявил Силуанов. — Мы слышим бизнес и готовы к работе с ним, но всё равно всё плохо. Мне кажется, надо по-другому взглянуть на всё».