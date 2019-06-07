Чебоксары, 7 июня, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении медицинского работника, обвиняемого в получении взяток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, следствие полагает, что пациенты платили «за срочность и выбор дат проведения» операций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Перед судом предстанет заведующий гинекологическим отделением стационара Городского клинического центра минздрава Чувашии. Следствие полагает, что обвиняемый с 26 июня по 18 декабря 2018 года лично получил взятки от восьми пациентов «за срочность и выбор дат проведения операционных вмешательств и за личное участие» в операциях.

«От каждого пациента незаконно получено от 6500 до 32 000 рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

В следственном управлении СКР по Чувашии добавляют, что общий размер взяток оценивается в 129 тысяч рублей. Согласно материалам дела, среди его пациенток были женщины, не проживающие на обслуживаемой больницей территории, в том числе без надлежащим образом оформленных документов.

Врача обвиняют в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), трех преступлений по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество») и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).

Напомним, ранее в Чувашии было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в отношении 22-летнего сотрудника исправительной колонии №9 в Цивильске. По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года молодой человек незаконно пронес в колонию три мобильных телефона и передал их осужденным. За это он и получил взятку в размере 13 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возросло число дел коррупционной направленности. В 2018 году возбуждено 200 дел, что почти на 43% больше уровня 2017 года. В следственном управлении СКР по Чувашии ссылаются на то, что в прошлом году «работа всех правоохранительных органов по противодействию коррупции велась значительно эффективнее, чем в 2017 году».