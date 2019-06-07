Улан-Удэ, 7 июня, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Зарплаты так называемых «майских» бюджетников Бурятии выросли в два раза с 2012 года. Об этом заявил министр экономики республики Александр Бардалеев на республиканском собрании, посвященном выполнению майских указов президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«На 2019 год он (среднемесячный доход по республике — прим. ИА REGNUM ) по прогнозу составляет 32 363 рубля. Исходя из этого, зарплаты учителей и младшего медицинского персонала не должны быть меньше среднемесячного трудового дохода по республике, а зарплаты врачей должны превышать его минимум в два раза», — заявил министр.

По его словам, для министерств и ведомств социального блока уже определены индикаторы, за выполнение которых ответственность несут лично руководители.

Добавим, что ранее о достижении целевых показателей по зарплатам учителей в Бурятии, стало известно из данным Росстата. Между тем сами бурятские учителя считают, что цифры статистики не отражают реального положения дел.

«Я лично выполнил майский указ, работая на две ставки, ну и плюс северные», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM учитель математики из Северобайкальска Цыремпил Доржиев.

Слова учителя фактически подтвердили в прокуратуре республики, где после проверки реализации государственной программы Бурятии «Развитие образования и науки» выяснили, что многие учителя в районах республики и даже в столице получали зарплату ниже МРОТ.

Подробнее: «Логика» властей: учителя получают ниже МРОТ — увеличим число студентов

Читайте также: Цель достигнута, но какой ценой? Бурятия выполнила майский указ Путина