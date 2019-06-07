Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделает всё для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину, заявил 7 июня лидер партии Виктор Медведчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Наша партия и наша команда сделает всё, чтобы мы продолжили прямые переговоры по прямым поставкам российского газа», — заявил Медведчук.

Он добавил, что его партия также будет искать возможности дальнейшего рассмотрения по созданию газотранспортного консорциума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене. По его словам, Газпром может предоставить Украине скидку на газ в размере 25%.

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