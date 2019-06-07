Киев, 7 июня, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Ситуация в Донбассе существенно обострилась, об этом заявил 7 июня на брифинге официальный представитель минобороны Украины Александр Мотузяник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Обстановка в районе проведения операции объединенных сил существенно обострилась», — сказал Мотузяник.

Он уточнил, что по состоянию на полдень, 7 июня, зафиксировано девять нарушений перемирия со стороны противника. При обстрелах погибли двое военнослужащих, еще восемь получили ранения или травмы.

Отметим, в ДНР ранее заявили о 19 обстрелах своей территории украинскими силовиками в течение суток.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что «ВСУ будут отвечать жёстко» защитникам Донбасса и обвинил Россию в отсутствии контроля за Народной милицией ДНР.

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