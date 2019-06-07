Севастополь, 7 июня, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Мощные потоки воды разрушили дорожное и тротуарное покрытие на спуске Котовского в Севастополе — причиной стал сильный ливень, прошедший в городе 7 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам очевидцев, плитку смыло не в первый раз — в прошлом году на этом месте была аналогичная ситуация.

Наталья Костерина Размытый спуск

Наталья Костерина Последствия ливня

«Да сколько можно. Как только дождь, плитка вся смывается. Одна из основных дорог перекрывается, в итоге в городе коллапс. Зачем вообще нужна дорожная служба, зачем платить этот транспортный налог, когда уже хоть что-то будет делаться по-человечески, а не через одно место?» — вопрошают в соцсетях местные жители.

«Выглядит, как «камни с неба», — иронизируют горожане.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня мощный дождь и отсутствие рабочей ливневой канализации в Севастополе спровоцировал в городе потоп. Местные жители сообщают, что сильнее всего затопило Казачью бухту, район Генерала Острякова, улицы Шабалина, Кожанова и другие близлежащие улицы.

По информации правительства города-героя, в Севастополе — 1150 км дорог и 78 км — это ливневая канализация, которая нуждается в замене.

В 2009 году по инициативе тогдашнего мэра Сергея Куницына на спуске сняли старинную брусчатку, застелив его плиткой.