Москва, 7 июня, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Российской экономике придется пройти через санкции и преодолеть их, но эффект от ограничений, созданных извне, уже совершенно не критичен. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе эфира телеканалу «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

«Санкции — это то, что нам придется пройти, нам придется их преодолеть — все то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Так что давайте настроимся на то, что мы должны обязательно преодолеть вызовы. Санкции, которые по нам ударили в 2014 году и несколько лет наша экономика испытывала проблемы и находилась в стагнации, — то время осталось в прошлом. Рынки сегодня во многом переориентировались», — отметил Володин.

Так, по его словам, сегодня ситуация уже меняется — об этом, в частности, говорит тот факт, что Европа, США и Великобритания наращивают объемы товарооборота с Россией. При этом РФ также поддерживает отношения с другими странами, которые также оказались под санкциями.

«Диалог ведется по всему периметру и с США, и с Европой. И, конечно, мы находимся в диалоге с теми странами, которые сейчас вместе с нами оказались в этой ситуации. Ведь санкции и торговые войны объявлены не только в отношении России — и Китаю, и Ирану, и Турции, не говорю уже о Кубе, Венесуэле и Северной Корее, которые на протяжении десятилетий находятся в сложнейшей ситуации, но существуют как государства», — заявил Володин.

По его словам, это лишь доказывает, что какое бы ни было воздействие на российскую экономику со стороны других государств, страна сможет это преодолеть.

«Мы можем сегодня сказать, что какие бы санкции кто-то не вводил в отношении РФ, мы сможем выдержать эту ситуацию, сможем сохранить выполнение обязательств перед нашими гражданами, как кому-то бы ни хотелось нас разрушить. Это не получится», — подчеркнул Володин.

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