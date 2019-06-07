Калуга, 7 июня, 2019, 14:03 — ИА Регнум. 7 июня в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума прошла презентация результатов шестого Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Калужская область заняла четвертое место среди 85 регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что в регионе улучшаются условия для ведения бизнеса

По мнению генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, Калужская область продемонстрировала лучшую динамику роста среди субъектов РФ.

«Конкуренция между регионами высокая. Попасть в 20-ку рейтинга было сложнее, чем в прошлом году. Впервые показатели по инвестициям в первой десятке регионов превысили среднероссийский показатель», — сказала Чупшева.

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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что в регионе улучшаются условия для ведения бизнеса, в частности, по направлению малого и среднего предпринимательства: «Создано Агентство развития бизнеса, на площадке Торгово-промышленной палаты области проходят регулярные встречи с предпринимателями. Мы намерены продолжить работу с федеральными органами власти по повышению доступности финансовых и нефинансовых ресурсов для бизнеса».

Добавим, что рейтинг основан на мнении бизнес-сообщества. Участие в опросах приняли порядка 400 тысяч предпринимателей.

Напомним, пробное испытание рейтинга было проведено в 2014 году в 21 регионе. Самую высокую оценку по улучшению условий ведения бизнеса получила работа руководства Калужской области. В 2015 году в рамках полномасштабного национального рейтинга Калужский регион занял второе место среди 76 регионов страны. По таким направлениям, как «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «поддержка малого предпринимательства», Калужская область получила наивысшую оценку.

В 2016 году среди 81 субъекта РФ Калужская область заняла третье место. Эксперты обратили внимание, что в числе приоритетов региональной политики — создание инновационной среды и образовательного кластера. В 2017 году Калужская область заняла пятое место среди 85 регионов, а в 2018 году вошла в топ-15 регионов-лидеров инвестрейтинга.

Национальный рейтинг используется для оценки деятельности региональных властей и для выявления передовых наработок в сфере взаимодействия с инвесторами, их внедрения в других регионах. В рамках рейтинга осуществлялась оценка бизнес-климата по 45 показателям.