Курган, 7 июня, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В Кургане осуждён директор автошколы Росавтодора за выдачу российских водительских прав иностранным гражданам. Без фактического обучения и сдачи экзаменов эти люди работали на общественном транспорте Санкт-Петербурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Документы

Установлено, что в 2016—2018 годах директор курганского государственного образовательного учреждения, подведомственного Росавтодору, выдал иностранным гражданам без фактического обучения и сдачи экзаменов 248 подложных свидетельств водителей категории «Д». Гастарбайтеров затем трудоустроили водителями общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

Суд признал директора государственной автошколы виновным по ч.2 ст.292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства»).

Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с лишением права на три года занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.