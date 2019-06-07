Ереван, 7 июня, 2019, 13:56 — ИА Регнум. «В отношениях с Россией и Грузией Армения руководствуется сопоставлением двух важных внешнеполитических направлений», — заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя неучастие Армении в голосовании по антироссийской резолюции, представленной Грузией в Генеральной Ассамблее ООН.

Табло голосования по резолюции Грузии «О статусе вынужденных переселенцев»

Напомним, что на этой неделе армянская делегация в ООН впервые с 2008 года решила не участвовать в голосовании по резолюции о судьбе грузинских беженцев из Абхазии и Южной Осетии.

В предыдущие годы Армения всегда голосовала против этой инициативы Грузии, удостоившись жесткой критики тбилисских политических и политологических кругов.

Принятая резолюция касалась признания права на возвращение перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии, но для исполнения носила необязательно-консультативный характер.

«Мы продолжим регулярно расширять и развивать наши отношения и углублять наши стратегические отношения с Российской Федерацией. Армения также имеет важнейшую повестку с Грузией, [включенные в нее вопросы] также касаются региональной безопасности и стабильности. И мы руководствуемся этими двумя важнейшими направлениями внешней политики, сопоставляя наши отношения с двумя нашими очень важными дружественными странами», — сказал Мнацаканян.

«Приятный сюрприз»: так характеризуют грузинские эксперты поведение армянской делегации в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Политолог Георгий Гобронидзе уверен, что после последнего шага армянской делегации настроения в Грузии могут измениться.

«Это однозначно положительный факт, поскольку Армения в течение последних 10 лет постоянно голосовала против инициативы Грузии. Поступая так, Армения, с одной стороны, демонстрировала свою верность [Москве], выступая против антироссийской резолюции. С другой стороны, выступив против предложенной грузинской стороной резолюции, армянская сторона проявляла прагматичный подход, прежде всего, исходя из неурегулированных проблем карабахского конфликта, — отметил эксперт. — На этот раз, не приняв участия в голосовании, Армения, с одной стороны, избежала возможного недовольства со стороны России, а с другой стороны, однако, армяне избавили себя от критики со стороны части грузинского общества».

За представленную Грузией резолюцию «О статусе вынужденных переселенцев» проголосовали 79 государств — членов ООН, 15 стран — против, еще 57 государств воздержалось.

В числе 15 государств, проголосовавших против представленной Грузией резолюции — Россия, Белоруссия, Венесуэла, Сирия, Лаос, Вьетнам, Мьянма. Более четырех десятков государств — членов ООН, в том числе США, выступили соавторами этой резолюции, тем самым желая выразить поддержку официальному Тбилиси.

«Совместная инициатива 45 государств придает этому документу несравнимо более весомый характер. Документ осуждает насильственные демографические изменения в оккупированных регионах Грузии и подтверждает право всех без исключения беженцев на возвращение в родные очаги. Этот документ также имеет практическую составляющую. Он поручает генеральному секретарю ООН ежегодно готовить специальный доклад о положении беженцев в Грузии», — заявил на пресс-конференции в Тбилиси министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, военные действия в которой, согласно заключению комиссии ЕС, а также официальным документам Совета Европы, начала грузинская сторона.