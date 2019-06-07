Москва, 7 июня, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не считает нужным рукоплескать молодости нового президента Украины Владимира Зеленского и ожидает конкретных шагом по установлению мира в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Его (Зеленского) подталкивать к правильным шагам мы обязаны… Рукоплескать, потому что он молодой и выдающийся актер, наверное, уже хватит и прекращать нужно такие подходы. Мы считаем, что если человек избрался, взял обязательства перед народом, тем более в это непростое время, он должен понимать и то, что происходит в политике, и то что необходимо предпринимать в этой ситуации. Если хотите, мы сторонники более жесткого подхода, спроса и ждем, что от этого будет обязательно результат», — заявил Володин в эфире программы «60 минут».

Спикер Госдумы также поддержал предложение экс-президента Украины Леонида Кучмы, который стал представителем Украины по урегулированию ситуации в республике.

«Остановить военные действия в Донецке, Луганске и это было бы конкретным шагом, которые бы стоило обсуждать. Пока этого не будет, еще раз подчеркну, не о чем говорить», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что запрет на «стрельбу в ответ» должен быть прописан документально.

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