Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Газ для Украины

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем сейчас», — заявил Миллер.

По его словам, заключение прямого контракта на поставку российского газа Украине важнее контракта на транзит голубого топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

Отметим, что с 1 июня в России вступил в силу запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Это ответная мера на расширение Киевом санкций против Москвы.

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