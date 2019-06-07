Москва, 7 июня, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Компания Google может попасть под новое административное дело. Такую вероятность не исключил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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Google выполнила требование Роскомнадзора более чем на 75%

В кулуарах Петербургского международного экономического форума он заявил журналистам, что на сегодняшний день Google существенно снизил удаление ссылок на пиратские ресурсы. Так, если несколько месяцев назад этот показатель приближался к 80%, то в конце мая снизился до 67,3%.

«Если в ближайшее время ситуация не исправится в лучшую сторону, мы намерены возбудить новое административное дело», — сказал Жаров, отметив, что компанию Google об этом служба уже уведомила.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компании Google за невыполнение требования об исключении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией. Для этой цели компания должна подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещённых сайтов, чего поисковик не сделал. В декабре компания была оштрафована на 500 тысяч рублей.

После повторного требования от Роскомнадзора подключиться к системе фильтрации запрещённого контента в феврале 2019 года американская поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора.