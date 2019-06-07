Вашингтон, 7 июня, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Американский атомный авианосец CVN-79 «Джон Ф. Кеннеди» проекта «Джеральд Р. Форд» может быть не принят ВМС США, если на нем не будет реализована возможность развертывания палубного варианта истребителя пятого поколения F-35C.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Данное ограничение может быть заложено в законопроект по оборонному бюджету США на 2020 финансовый год. Инициатором законодательного запрета выступает подкомитет комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США. Об этом пишет издание The Drive.

На сегодняшний день авианосец «Джон Ф. Кеннеди» конструктивно завершен на 90%. Сдача его ВМС США ожидается в 2024 году. Первый авианосец этого класса CVN-78 «Джеральд Р. Форд» был передан флоту еще в 2017 году. В настоящее время он находится на плановом ремонте. Сроки возвращения корабля в строй постоянно переносятся. Предполагается, что ремонт будет закончен к октябрю 2019 года. До сих пор не решены проблемы с двигательной установкой авианосца. Американским налогоплательщикам корабль обошелся в 13 миллиардов долларов.

Невозможность развертывания на авианосцах класса «Джеральд Р. Форд» истребителей пятого поколения F-35C до 2027 года была описана в докладе Счетной палаты США еще в 2014 году. На то время ВМС США даже не включали данный вопрос в программу наземных испытаний авианосца.

На сегодняшний день развертывание истребителей пятого поколения F-35С на авианосцах этого класса невозможно из-за несовместимости с текущими версиями электромагнитных катапульт и аэрофинишеров.