Тверь, 7 июня, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Завод по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн СПГ в год намерена построить в Тверской области государственная корпорация Ростех. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соглашение о развитии топливно-энергетической инфраструктуры на территории региона подписали в рамках ПМЭФ-2019 губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Инвестиции в проект оцениваются в сумму не менее 10 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области Подписание соглашения

«Ростех — наш давний, надёжный партнёр в развитии машиностроительной отрасли, оборонной промышленности и информационных технологий. Новый проект позволит обеспечить рост экономики Тверской области. Даст возможность жителям получить хорошую работу, быть уверенными в будущем своих семей. По предварительным оценкам, реализация подписанного соглашения позволит привлечь не менее 10 миллиардов рублей инвестиций в промышленную и энергетическую отрасли нашего региона», — подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Построить новое предприятие планируется в городе Кимры — одном из крупных промышленных центров региона.

Однако соглашение не ограничивается только строительством завода — оно предусматривает реализацию комплексной программы по модернизации и развитию топливно-энергетической инфраструктуры на основе технологий СПГ. В рамках программы планируется создать не менее десяти 10 объектов распределенной электрогенерации на СПГ в труднодоступной местности. Кроме того, в планах Ростеха запуск в Тверской области производства оборудования для инфраструктуры сжиженного природного газа.

«Развитие внутреннего российского рынка сжиженного природного газа — стратегическая государственная задача, которую поставил президент. Чтобы обеспечить потребителей этим экономичным, экологичным и безопасным видом топлива, необходима соответствующая инфраструктура. Сотрудничество с Тверской областью — еще один важный шаг в этом направлении. Благодаря реализации проекта мы сможем повысить энергетическую эффективность экономики и создать качественно новые условия для жизни населения, в том числе в удаленных районах», — отметил Чемезов, комментируя подписание соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, делегацию Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019 возглавляет губернатор Игорь Руденя. Во второй день форума, 7 июня, состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером, подписаны соглашения с госкорпорациями «Роскосмос» и ВЭБ.РФ.