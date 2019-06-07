Москва, 7 июня, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Наибольшей популярностью среди автолюбителей сегмента SUV в мае 2019 года в РФ пользовался кроссовер Hyundai Creta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Hyundai.ru Hyundai Creta

За месяц российские дилеры Hyundai реализовали в России 5 781 модель Creta, что соответствует уровню продаж 2018 года.

Вторую строчку занял французский внедорожник Renault Duster. Его за май купили 3 278 автолюбителей, что на 7% меньше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает авто немецкого бренда — Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 2 915 покупателей (+7%).

Четвёртое и пятое места, соответственно занимают KIA Sportage (2 860 ед.) и Toyota RAV4 (2519 ед.).

Кроме того, в десятку самых продаваемых спортивно-утилитарных автомобилей вошли: Lada 4×4 (2392 ед.), Renault Kaptur (2190 ед.), Skoda Kodiaq (1907 ед.), Hyundai Tucson (1776 ед) и Mitsubishi Outlander (1767 ед.).

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