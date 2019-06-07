Киев, 7 июня, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины принял решение направить 295 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Об этом заявил в Верховной раде 7 июня украинский министр энергетики Игорь Насалик, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Министр уточнил, что сейчас платеж проходит согласование в министерстве финансов, и до 10 июня деньги будут направлены шахтерским коллективам.

Вместе с тем Насалик дал понять, что лично он недоволен принятым решением, поскольку эти 295 млн грн предназначались на модернизацию шахт.

«Мы забрали деньги с Лисичанска и «Южнодонбасской третьей» — направляем на заработную плату. Снова наступаем на те грабли, которые были всегда», — пожаловался чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности, в частности — проблемам угольной отрасли.

В ходе мероприятия Зеленский констатировал, что в течение 2014−2018 годов добывание угля государственными предприятиями Украины уменьшилось на 47%, и анонсировал некие решения на ближайшее время.

В середине мая в Киеве состоялся очередной протестный митинг шахтеров, в котором приняли участие несколько сотен человек. Тогда глава профсоюза шахтеров Михаил Волынец сообщил о том, что горнякам задолжали более $34 млн зарплаты (примерно 900 млн грн).

В конце мая «главное управление статистики в Донецкой области» (ведомство, которое обслуживает украинскую часть бывшей Донецкой области) заявило, что в регионе не выплачено работникам угольной промышленности 81,5 млн грн, что на 42,6% больше, чем было на 1 апреля.