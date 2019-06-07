Джакарта, 7 июня, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает информационный портал Detik.

Zeml.info Землетрясение

«Землетрясение произошло 7 июня в 09:59 по местному времени. Эпицентр находился в море в 7 км от деревни Лахиа на острове Ниас на глубине 23 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Индонезия располагается в районе сильного тектонического разлома, поэтому землетрясения в этой части земного шара, к сожалению, не редкость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возникновении ливней, сильных порывов ветра и волн высотой до 2 метров вблизи индонезийского острова Бали.