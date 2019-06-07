Манчестер, Великобритания, 7 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» намерен договориться с «Ювентусом» о трансфере португальского футболиста Жоау Канселу. Об этом сообщает Goal.

Www.juventus.com Жоау Конселу

Отмечается, что руководство «Сити» готово заплатить за Конселу €70 млн. Причем для осуществления этого трансфера британский клуб готов расстаться с защитником Данило.

В качестве замены Канселу «Ювентус» рассматривает защитника «Тоттенхэма» Кирана Триппьера.

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