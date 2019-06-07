Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Тем, что вместо зданий для Верховного суда на Петроградской стороне в центре Петербурга появится «Арт-парк» и общественное пространство, петербуржцы обязаны своему земляку, президенту России Владимиру Путину. Об этом 7 июня заявил на ПМЭФ-2019 врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM. Беглов также поделился поговоркой Путина.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов на открытии ПМЭФ-2019

«Не я принимал это решение, а президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который родился в этом городе и любит этот город», — сказал Беглов, имея в виду отмену строительства судебного квартала и замену его парком.

Врио губернатора рассказал, что жители города обратились к президенту с жалобой на то, что предполагаемый судебный квартал не вписывается в историческую среду Петроградской стороны.

«Президент приехал на строительную площадку, посмотрел на нее и сказал, что, действительно, это центр — и нужно сделать здесь парк. Исторически он там и был, еще до того, как на этом месте построили предприятие. Кроме того, президент уже на месте увидел перспективу развития этого парка — от Тучкова моста до Биржевого моста, мимо дворца Бирона», — отметил Беглов.

По его словам, он обратил внимание Путина на то, что там узкая набережная. «А кто нам мешает расширить эту набережную?» — отреагировал президент.

Беглов добавил, что, помимо парка, окончательное название которого выберут жители города, здесь будет использовано и освоено и подземное пространство. В частности, там может появиться концертный зал и различные творческие студии.

«Этот парк будет отличаться от московского «Зарядья», — добавил Беглов. — Мы готовим соответствующие предложения для президента. Как говорит наш президент — «Разговорами наскучишь, примером научишь». Вот он нас научил своим примером, и будет такой прекрасный парк и пространство».

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство Санкт-Петербурга приняло решение объявить в ближайшее время международный конкурс на создание концепции зоны культурного досуга на проспекте Добролюбова. На шести гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит общедоступный парк. Главным объектом проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.

Название «Арт-парк» является условным: среди петербуржцев будет проведен опрос на предмет постоянного названия новой городской рекреационной зоны.