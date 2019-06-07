Смоленск, 7 июня, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Смоленская область вошла в двадцатку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области. Результаты традиционно были оглашены в рамках Петербургского межуднародного инвестиционного форума 7 июня.

Пресс-служба администрации Смоленской области Лидеры Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

В интегральном Национальном рейтинге Смоленская область заняла 20-е место, повысив показатели предыдущего года на 11 пунктов.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед руководителями регионов не просто работать стабильно, а совершать прорывы, которые будут реально обеспечивать повышение качества жизни сограждан. Задача крайне сложная, но мы системно и методично идем к её решению. Благоприятствуя ведению бизнеса в регионе, мы поступательно развиваем инфраструктуру территорий муниципальных образований, сохраняем и приумножаем рабочие места, а увеличивающиеся поступления в бюджет направляем на реализацию национальных проектов, инициированных главой государства, решение насущных проблем смолян, в полной мере обеспечивая все социальные обязательства власти перед ними», — отметил Островский.

«Мы планомерно внедряем модель взаимодействия власти и деловых кругов, когда приоритетами в работе является максимальная открытость, уважительное отношение и взаимная ответственность. Первостепенное внимание уделяем упрощению процедур ведения бизнеса и снижению административной нагрузки на него путем реформирования контрольно-надзорной деятельности. Результат — налицо: сегодня Смоленская область в числе регионов-лидеров по состоянию инвестиционного климата», — добавил губернатор, комментируя итоги рейтинга.

В администрации региона добавили, что причиной инвестиционного рывка региона стала системная работа, выстроенная губернатором, его личный контроль за ходом реализации экономической политики в муниципалитетах.